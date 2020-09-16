После убийства сестёр в Рыбинске возбуждено дело об изнасиловании

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Уголовное дело об изнасиловании возбуждено в ходе расследования убийства двух сестёр в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
После убийства сестёр в Рыбинске возбуждено дело об изнасиловании
  • РИА Новости

«В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело», — цитирует РИА Новости Петренко.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о расследовании дела об убийстве двух сестёр в Рыбинске.

В преступлении подозревается сожитель их матери. После обнаружения тел девочек он скрылся. В настоящее время его ищут.

Тела детей восьми и 13 лет обнаружила мать, вернувшись с работы домой.

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