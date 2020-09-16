После убийства сестёр в Рыбинске возбуждено дело об изнасиловании

Уголовное дело об изнасиловании возбуждено в ходе расследования убийства двух сестёр в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело», — цитирует РИА Новости Петренко.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК о расследовании дела об убийстве двух сестёр в Рыбинске.

В преступлении подозревается сожитель их матери. После обнаружения тел девочек он скрылся. В настоящее время его ищут.

Тела детей восьми и 13 лет обнаружила мать, вернувшись с работы домой.