Минэнерго России заявило о готовности к режиму удалённой работы
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра энергетики России Анастасию Бондаренко.
«Да, планируем (снова перевести часть сотрудников на удалённый режим работы). Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией и готовы снова запускать режим удалённой работы», — заявила замминистра.
Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации перевести часть сотрудников на удалёнку.
После этого Сбербанк принял решение о переводе до 50% сотрудников на удалённый режим работы после рекомендаций мэрии Москвы.