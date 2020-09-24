Сбербанк решил перевести на удалёнку до 50% сотрудников
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«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — цитирует ТАСС сообщение.
Также в банке напомнили, что в период самоизоляции 74 тыс. офисных сотрудников работали в удалённом режиме благодаря технологическим возможностям и высокому уровню IT-сервисов банка.
Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации перевести часть сотрудников на удалёнку.