Сбербанк решил перевести на удалёнку до 50% сотрудников

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Сбербанк принял решение о переводе до 50% сотрудников на удалённый режим работы после рекомендаций мэрии Москвы. Об этом информирует пресс-служба банка.
Сбербанк решил перевести на удалёнку до 50% сотрудников
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — цитирует ТАСС сообщение.

Также в банке напомнили, что в период самоизоляции 74 тыс. офисных сотрудников работали в удалённом режиме благодаря технологическим возможностям и высокому уровню IT-сервисов банка.

Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации перевести часть сотрудников на удалёнку.

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