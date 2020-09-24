В Подмосковье прививку от гриппа сделали миллион человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.
Как отметил глава региона, планируется вакцинировать 60% населения, или около 4,5 млн человек.
«Безусловно, прививка делается добровольно», — сказал он.
Вместе с тем, подчеркнул Воробьёв, очень рекомендуется сделать прививку, чтобы избежать симптомов ОРВИ и самого гриппа.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.