В Подмосковье прививку от гриппа сделали миллион человек

С 7 сентября в Московской области прививку от гриппа сделали 1 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

Как отметил глава региона, планируется вакцинировать 60% населения, или около 4,5 млн человек.

«Безусловно, прививка делается добровольно», — сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул Воробьёв, очень рекомендуется сделать прививку, чтобы избежать симптомов ОРВИ и самого гриппа.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.