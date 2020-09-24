В Подмосковье прививку от гриппа сделали миллион человек

Короткая ссылка
С 7 сентября в Московской области прививку от гриппа сделали 1 млн человек.
В Подмосковье прививку от гриппа сделали миллион человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

Как отметил глава региона, планируется вакцинировать 60% населения, или около 4,5 млн человек.

«Безусловно, прививка делается добровольно», — сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул Воробьёв, очень рекомендуется сделать прививку, чтобы избежать симптомов ОРВИ и самого гриппа.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить