Эксперт оценил ситуацию с COVID-19

Замдиректора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев оценил ситуацию с COVID-19.

В беседе с URA.RU он отметил, что для прилетающих из-за рубежа россиян ужесточили ограничительные меры.

«За границей повысилась заболеваемость. За границей рост заболеваемости больше, чем у нас. Сейчас надо и изолироваться, и справку предоставлять», — заявил он.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, изменения касаются только тех россиян, которые прибывают воздушным транспортом.

«Для иностранных граждан, прибывающих в Россию воздушным транспортом, правила не изменились», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.