Депутат Мосгордумы рассказала о системе дополнительного образования

Короткая ссылка
Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева рассказала о системе дополнительного образования и целесообразности раннего развития детей.
Депутат Мосгордумы рассказала о системе дополнительного образования
  • Pixabay

«Никого сегодня не удивишь «английским с пелёнок», чтением в два года и другими экстремальными методиками. Уже практически невозможно встретить такого первоклассника, который бы не занимался сразу в нескольких кружках и секциях. То, что родители хотят дать детям больше возможностей, похвально, однако нужно найти баланс между «всесторонним развитием» и реальными возможностями организма ребёнка», — цитируют «Аргументы и факты» Батышеву.

Она отметила, что пандемия коронавируса показала, что главным остаётся забота о здоровье, особенно детском.

Иммунитет помогает организму защищаться от болезней, однако перегрузки могут спровоцировать хроническую усталость, нервозность и рассеянность. При таком состоянии ребёнок теряет мотивацию к учёбе и может часто болеть.

Она подчеркнула, что для развития мозга ребенка и его умственных способностей важна тактильная и эмоциональная близость с родителями, то есть живое общение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить