Депутат Мосгордумы рассказала о системе дополнительного образования

Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева рассказала о системе дополнительного образования и целесообразности раннего развития детей.

«Никого сегодня не удивишь «английским с пелёнок», чтением в два года и другими экстремальными методиками. Уже практически невозможно встретить такого первоклассника, который бы не занимался сразу в нескольких кружках и секциях. То, что родители хотят дать детям больше возможностей, похвально, однако нужно найти баланс между «всесторонним развитием» и реальными возможностями организма ребёнка», — цитируют «Аргументы и факты» Батышеву.

Она отметила, что пандемия коронавируса показала, что главным остаётся забота о здоровье, особенно детском.

Иммунитет помогает организму защищаться от болезней, однако перегрузки могут спровоцировать хроническую усталость, нервозность и рассеянность. При таком состоянии ребёнок теряет мотивацию к учёбе и может часто болеть.

Она подчеркнула, что для развития мозга ребенка и его умственных способностей важна тактильная и эмоциональная близость с родителями, то есть живое общение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.