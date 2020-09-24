Названа цена препарата от коронавируса «Авифавир»

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Стоимость препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8 тыс. рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Названа цена препарата от коронавируса «Авифавир»
  • © РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около 8 тыс. рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Дмитриев, РФПИ будет работать над снижением цены.

Он также подчеркнул, что в больницах лекарство доступно бесплатно.

В конце мая «Авифавир» с активным действующим веществом фавипиравир получил регистрационное удостоверение Минздрава

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