Названа цена препарата от коронавируса «Авифавир»
- © РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около 8 тыс. рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Дмитриев, РФПИ будет работать над снижением цены.
Он также подчеркнул, что в больницах лекарство доступно бесплатно.
В конце мая «Авифавир» с активным действующим веществом фавипиравир получил регистрационное удостоверение Минздрава.