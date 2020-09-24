В Совфеде поддержали идею выделять для беременных места на парковках

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет.
В Совфеде поддержали идею выделять для беременных места на парковках
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Я бы поддержал эту инициативу с учётом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам. В целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан», — отметил Рязанский.

Сенатор добавил, что мест на парковках всё равно не хватает, а когда чего-то не хватает, по его словам, «надо выбирать приоритет».

«В этой связи инвалиды, многодетные семьи, категории беременных женщин — это правильный приоритет», — заключил парламентарий.   

Ранее Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет. 

Подробнее — в материале RT.

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