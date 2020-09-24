В Совфеде поддержали идею выделять для беременных места на парковках

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет.

«Я бы поддержал эту инициативу с учётом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам. В целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан», — отметил Рязанский.

Сенатор добавил, что мест на парковках всё равно не хватает, а когда чего-то не хватает, по его словам, «надо выбирать приоритет».

«В этой связи инвалиды, многодетные семьи, категории беременных женщин — это правильный приоритет», — заключил парламентарий.

Ранее Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет.

Подробнее — в материале RT.