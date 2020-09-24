В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить значительное время на поиск парковочного места.

При этом, по мнению ряда экспертов и детских ортопедов, продолжительное пребывание малолетнего ребёнка в автомобильной люльке или автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие, отметил депутат.

«Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность выделения для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин, пользующихся личным автотранспортным средством, парковочных мест, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять автомобили российского производства семьям, в которых родился пятый ребёнок.

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