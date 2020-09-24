Патрушев призвал внедрять не дающие пьяным садиться за руль технологии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал внедрять в стране технологические решения, которые не позволят пьяным людям садиться за руль.
Патрушев призвал внедрять не дающие пьяным садиться за руль технологии
  • © МВД РФ

Об этом он рассказал на совещании во Владивостоке. Патрушев отметил, что всё больший общественный резонанс получают ДТП, совершаемые водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В связи с этим важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе.

По оценкам издания, стоимость их может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.

В Госдуме прокомментировали такую идею.

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