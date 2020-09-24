В МЧС назвали наиболее частые причины возгорания электрооборудования

Наиболее частыми причинами возгорания электрооборудования в жилых помещениях являются его конструкционные неполадки, а также неправильная эксплуатация. Об этом заявили в МЧС России.

АГН «Москва»

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Уточняется, что свыше 77% пожаров в жилых домах возникают из-за неправильной эксплуатации электрического оборудования. «Наиболее частые причины возгорания электрического оборудования связаны с недостатком конструкции и изготовления электрооборудования — 33,5%, нарушение правил монтажа электрооборудования — 11%, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — более 11%», — приводит РИА Новости сообщение. В августе председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал о причинах пожаров в жилых домах.