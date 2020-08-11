Эксперт рассказал о причинах пожаров в жилых домах

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Председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал о причинах пожаров в жилых домах.
Эксперт рассказал о причинах пожаров в жилых домах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Основная причина пожаров в домах — неосторожное обращение с огнём, порядка 30% возгораний происходят из-за курения, топки печей и когда дети играют с огнём», — заявил он в ходе онлайн-эфира, организованного Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».

По словам эксперта, на втором месте — неисправность электрооборудования, в том числе короткие замыкания, перегрузка сети, неправильный выбор автоматов защиты.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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