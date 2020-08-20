Спасатели оценили эффективность выполнения требований пожарной безопасности

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Сергей Сергеев оценил эффективность выполнения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает «Реальное время».

На заседании о состоянии пожарной безопасности образовательных учреждений Сергеев заявил, что выполнение всех требований минимизирует вероятность возникновения возгораний и наступления серьёзных последствий, но не позволяет со 100%-ной уверенностью исключить возникновение пожара.

Как отметили в ведомстве, всегда есть человеческий фактор — курение, неосторожное обращение с огнём, эксплуатация электрооборудования.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.