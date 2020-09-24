СМИ: за работу в состоянии опьянения на удалёнке предложили не увольнять
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Как уточняют эксперты, проверить состояние сотрудника дома работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения в удалённом формате практически невозможно.
В рабочую группу по подготовке законопроекта входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, а также эксперты.
В соответствии с документом, работодатель имеет право уволить сотрудника, если тот «более чем на один рабочий день» не выходит на связь и не исполняет свои обязанности.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с kp.ru оценил перспективы удалённой работы.