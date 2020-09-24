В России за сутки потушили 13 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 13 природных пожаров в России на площади 630 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 сентября, в России ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 630 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к 00:00 четверга, 24 сентября, в России действовало 17 пожаров на площади 655 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России.