Вице-премьер рассказала о ситуации с лесными пожарами в России

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России.
Вице-премьер рассказала о ситуации с лесными пожарами в России
  • РИА Новости

По её словам, пик природных пожаров уже пройден и ситуация находится под контролем.

«Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что основной причиной лесных пожаров в ряде регионов страны в этом году стали аномально высокие температуры воздуха и низкий уровень осадков.

7 сентября сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась в 210 раз за неделю.

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