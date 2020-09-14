Вице-премьер рассказала о ситуации с лесными пожарами в России

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России.

По её словам, пик природных пожаров уже пройден и ситуация находится под контролем.

«Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что основной причиной лесных пожаров в ряде регионов страны в этом году стали аномально высокие температуры воздуха и низкий уровень осадков.

7 сентября сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась в 210 раз за неделю.