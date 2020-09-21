Лесопожарные службы потушили в России 11 природных пожаров за сутки
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 20 сентября, в России ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 185 га», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к 00:00 понедельника, 21 сентября, в России действовало 22 лесных пожара на площади более 973 га, по которым проводились работы по активному тушению.
Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России.