Шойгу рассказал об использовании беспилотников в борьбе с пожарами

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Армейская авиация и беспилотники участвуют в мониторинге ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Для мониторинга районов природных пожаров выполнено свыше 30 вылетов армейской и 50 вылетов беспилотной авиации», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По словам министра, военнослужащие Восточного военного округа активно участвуют в ликвидации последствий различных природных катаклизмов.

Уточняется, что 57 очагов лесных пожаров локализовано в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Шойгу подчеркнул, что всего к тушению пожаров были привлечены 442 человека, задействовано 68 единиц техники.

Ранее сообщалось, что лесопожарные службы потушили в России 18 природных пожаров за сутки.

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