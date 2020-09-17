Шойгу рассказал об использовании беспилотников в борьбе с пожарами

Армейская авиация и беспилотники участвуют в мониторинге ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Для мониторинга районов природных пожаров выполнено свыше 30 вылетов армейской и 50 вылетов беспилотной авиации», — цитирует РИА Новости Шойгу. По словам министра, военнослужащие Восточного военного округа активно участвуют в ликвидации последствий различных природных катаклизмов. Уточняется, что 57 очагов лесных пожаров локализовано в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Шойгу подчеркнул, что всего к тушению пожаров были привлечены 442 человека, задействовано 68 единиц техники. Ранее сообщалось, что лесопожарные службы потушили в России 18 природных пожаров за сутки.