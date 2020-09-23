Эксперт оценил ситуацию с ценами на лекарства в России

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Главный аналитик «Телетрейда» Марк Гойхман оценил ситуацию с ценами на лекарства в России.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на лекарства в России
  • globallookpress.com

В беседе с Life.ru он заявил, что с началом пандемии роль импорта медикаментов усилилась.

«В апреле 2020 года его объём повысился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, в мае — ещё на 17%. Поэтому ослабление рубля неизбежно делает дороже закупки лекарств и отражается на аптечных ценах», — заявил Гойхман.

Как отметил эксперт, влияние курса на цены происходит с интервалом в месяц-полтора по мере обновления запасов и закупок препаратов.

«В сентябре по сравнению с августом курс доллара повысился на 3%, то есть до 76 рублей. Если таким он останется ещё месяц, тогда можно ожидать удорожания лекарств в октябре-ноябре в среднем на 1,5—2% по сравнению с августом», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич пояснил, почему Россия пока не может наладить своё производство некоторых дорогих зарубежных лекарственных препаратов.

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