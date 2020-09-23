В ряде регионов завершились полуфиналы всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах завершены полуфиналы всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Большая перемена» — это конкурс, и, конечно, не все смогут попасть в финал. Но самое главное — это опыт, который вы приобрели, участвуя в нём», — заявил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Всего запланировано 18 полуфиналов во всех федеральных округах. Они состоятся до 25 октября.

По итогам испытаний будут отобраны 1,2 тыс. школьников, которые отправятся в начале ноября на финал в Москву.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что победители получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны.