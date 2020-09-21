Началась третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»

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В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена».
Началась третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»
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Об этом сообщают «Дни.ру».

В первой волне полуфиналов принимают участие школьники из 30 регионов.

«Главная особенность конкурса «Большая перемена» заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться», — заявил министр образования России Валерий Фальков, обращаясь к конкурсантам ПФО.

По его словам, победители получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны.

Ранее «Взгляд» сообщал, что всего с 9 сентября по 25 октября пройдёт 18 полуфиналов во всех федеральных округах. Они объединят 6 тыс. старшеклассников.

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