Началась третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»
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Об этом сообщают «Дни.ру».
В первой волне полуфиналов принимают участие школьники из 30 регионов.
«Главная особенность конкурса «Большая перемена» заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться», — заявил министр образования России Валерий Фальков, обращаясь к конкурсантам ПФО.
По его словам, победители получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны.
Ранее «Взгляд» сообщал, что всего с 9 сентября по 25 октября пройдёт 18 полуфиналов во всех федеральных округах. Они объединят 6 тыс. старшеклассников.