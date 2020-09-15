Во вторник, 15 сентября, началась вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

С приветственным словом к конкурсантам в Нижегородской и Московской областях, а также в Республике Коми обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Вы все — уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьёзный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни — научиться верить в себя, научиться действовать», — заявил он.

Всего с 9 сентября по 25 октября пройдёт 18 полуфиналов во всех федеральных округах. Они объединят 6 тыс. старшеклассников.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор общественной организации «Нелишние дети» Елена Морозова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.