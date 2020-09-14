Психолог прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением

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Директор общественной организации «Нелишние дети» Елена Морозова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
Психолог прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Маленькие дети не готовы к такому варианту обучения. Им нужно непосредственное общение», — цитирует URA.RU эксперта.

По словам Елены Морозовой, для маленьких детей особо важна наглядность.

«Обучая детей младшего школьного возраста, нужно учитывать скорость усвоения знаний», — подчеркнула она.

Кроме того, во время дистанционного обучения нельзя перегружать школьника информацией.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.

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