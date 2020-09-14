Психолог прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением
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- РИА Новости
«Маленькие дети не готовы к такому варианту обучения. Им нужно непосредственное общение», — цитирует URA.RU эксперта.
По словам Елены Морозовой, для маленьких детей особо важна наглядность.
«Обучая детей младшего школьного возраста, нужно учитывать скорость усвоения знаний», — подчеркнула она.
Кроме того, во время дистанционного обучения нельзя перегружать школьника информацией.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.