Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» начала работу в Нижнем Новгороде

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» начала работу на территории Нижегородской ярмарки.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

Первым мероприятием стала пленарная сессия на тему «Баланс человека и технологий».

Среди участников — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, представители федеральных и региональных органов власти и профильных компаний сектора.

Также запланированы отраслевые дискуссии, часть которых посвятят влиянию пандемии на общество и технологии.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.