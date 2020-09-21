Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в Нижнем Новгороде

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Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в рамках Нижегородской ярмарки 23—25 сентября.
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Этот год показал, сколь значимую роль в нашей жизни играют цифровые технологии, заставил серьёзно мобилизоваться органы власти в этом направлении», — заявил губернатор Глеб Никитин.

В частности, запланированы отраслевые дискуссии, часть которых посвятят влиянию пандемии на общество и технологии.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.

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