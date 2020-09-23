ФАС направила запросы по поводу цены «Арепливира»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»)», — отметили в ведомстве.

Ранее генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.

Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.

Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Пётр Белый прокомментировал стоимость препарата «Арепливир».