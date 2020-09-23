ФАС направила запросы по поводу цены «Арепливира»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса «Арепливир».
ФАС направила запросы по поводу цены «Арепливира»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»)», — отметили в ведомстве.

Ранее генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.

Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.

Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Пётр Белый прокомментировал стоимость препарата «Арепливир».

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