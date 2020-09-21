Разработчик препарата «Арепливир» прокомментировал его цену
- РИА Новости
«Для того чтобы выпустить «Арепливир» в течение трёх месяцев и разработать такой эффективный препарат, нам потребовалась мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов», — цитирует ТАСС Белого.
Он заявил, что «именно поэтому данный инновационный препарат не является дешёвым».
«Но мы не прекращаем работать над повышением доступности препарата», — добавил он.
Ранее генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.
Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.