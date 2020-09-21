Разработчик препарата «Арепливир» прокомментировал его цену

Короткая ссылка
Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Пётр Белый в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал стоимость препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир».
Разработчик препарата «Арепливир» прокомментировал его цену
  • РИА Новости

«Для того чтобы выпустить «Арепливир» в течение трёх месяцев и разработать такой эффективный препарат, нам потребовалась мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов», — цитирует ТАСС Белого.

Он заявил, что «именно поэтому данный инновационный препарат не является дешёвым».

«Но мы не прекращаем работать над повышением доступности препарата», — добавил он.

Ранее генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.

Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить