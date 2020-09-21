Разработчик препарата «Арепливир» прокомментировал его цену

Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Пётр Белый в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал стоимость препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир».

«Для того чтобы выпустить «Арепливир» в течение трёх месяцев и разработать такой эффективный препарат, нам потребовалась мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов», — цитирует ТАСС Белого.

Он заявил, что «именно поэтому данный инновационный препарат не является дешёвым».

«Но мы не прекращаем работать над повышением доступности препарата», — добавил он.

Ранее генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.

Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.