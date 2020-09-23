Число сделавших прививку от гриппа в Тамбовской области превысило 122 тысячи

Прививку от гриппа в Тамбовской области к настоящему времени сделали более 110 тыс. взрослых, более 12 тыс. детей и беременных. Иммунизация началась 10 сентября.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В первую очередь прививку делают тем, кто находится в группе риска. Среди них — дети, граждане преклонного возраста, люди с серьёзными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, ЖКХ.

Всего предполагается привить свыше 500 тыс. человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.