Число сделавших прививку от гриппа в Тамбовской области превысило 122 тысячи
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
В первую очередь прививку делают тем, кто находится в группе риска. Среди них — дети, граждане преклонного возраста, люди с серьёзными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, ЖКХ.
Всего предполагается привить свыше 500 тыс. человек.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.