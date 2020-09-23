В Подмосковье провели более 2,8 млн тестов на COVID-19 и антитела к нему

В Московской области провели более 2,8 млн тестов на COVID-19 и антитела к нему.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

«Стараемся развить в Подмосковье доступность исследований на коронавирус и антитела — в частности, ИФА-диагностика доступна жителям бесплатно по полису ОМС», — отметила она.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 71 случай COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала наблюдения выявили 8145 заболевших. Всего выздоровели 6773 человека, за последние 24 часа выписаны 83 пациента.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 5750 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.