В Петербурге провели более 23 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге провели более 23 тыс. лабораторных исследований на COVID-19 за сутки.
В Петербурге провели более 23 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городскую администрацию.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, приняла 170 обращений за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области провели более 677 тыс. тестов на COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Пройти тест можно в ряде медучреждений, а также в частных клиниках и лабораториях.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 5750 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить