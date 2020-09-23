В Петербурге провели более 23 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели более 23 тыс. лабораторных исследований на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городскую администрацию.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, приняла 170 обращений за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области провели более 677 тыс. тестов на COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Пройти тест можно в ряде медучреждений, а также в частных клиниках и лабораториях.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 5750 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.