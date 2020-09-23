В ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 125 случаев коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Сургуте и Нижневартовске.

По информации окружного Департамента здравоохранения, состояние 28 пациентов оценивается как тяжёлое.

Также стало известно, что за сутки в Оренбургской области зафиксировали 102 случая COVID-19. За всё время пандемии заболевание подтвердили у 12 129 жителей региона, передаёт RIA56.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 5750 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.