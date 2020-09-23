В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области выявили 80 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии зафиксировали 16 166 заболевших. В настоящее время лечение проходят 3162.

За последние 24 часа выписаны из больниц 75 пациентов, за всё время — более 12,5 тыс.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зарегистрировали 20 случаев коронавируса. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Заболевшие — люди в возрасте от 15 до 78 лет, из них 19 местных жителей и один привозной случай», — заявили в пресс-службе.

Всего с начала года выявлено 865 заболевших. В стационарах находятся 234.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 5750 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.