В Мосгордуме прокомментировали возможность синхронизации медкарты с гаджетами

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Главврач поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина рассказала, что у жителей столицы появилась возможность напрямую синхронизировать данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной медицинской картой.
В Мосгордуме прокомментировали возможность синхронизации медкарты с гаджетами
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН.

«Есть много заболеваний, при которых пациентам нужно вести постоянный дневник наблюдений. К примеру, измерять давление, температуру, уровень сахара в крови, а также записывать все тревожные симптомы. Гаджеты с передачей данных в электронную медицинскую карту — это хороший и удобный вариант, который избавит пациентов как от забот с фиксацией необходимой информации, так и от необходимости не забывать свои записи при походе к врачу», — подчеркнула Самышина.

Депутат добавила, что раньше для передачи данных нужно было устанавливать дополнительное мобильное приложение «ЕМИАС Коннект». Теперь пользователи могут настроить синхронизацию прямо в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Информация будет автоматически передаваться в раздел «Мои дневники» и будет доступна в веб-версии медкарты и в приложении.

Пока система функционирует в тестовом режиме.

Ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей в беседе с ФАН заявила, что пользователи мобильных телефонов рискуют здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на российском рынке.

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