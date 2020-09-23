Петербургское заксобрание поддержало законопроект о Дне работника скорой помощи

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Петербургское заксобрание приняло в первом чтении законопроект о Дне работника скорой медицинской помощи. «За» проголосовали 42 депутата.
Петербургское заксобрание поддержало законопроект о Дне работника скорой помощи
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом пишут «Невские новости».

Предлагается включить День работника скорой медицинской помощи в перечень международных, общепризнанных и общероссийских праздников и памятных дат, которые отмечаются за счёт средств бюджета Петербурга.

По словам депутата законодательного собрания Александра Тетердинко, значимость этой профессии стала очевидной во время пандемии коронавируса.

«Все мы знаем, что эта профессия важна и нужна. А степень важности мы все оценили во время пандемии», — подчеркнул депутат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с Inforeactor введение Дня работника скорой помощи в России.

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