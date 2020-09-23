Подросток из Подмосковья рассказал о созданном им манипуляторе для искусственной руки

Одиннадцатиклассник Даня Никитин из Подмосковья разработал бюджетный вариант манипулятора для управления протезом руки.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отец мальчика отметил, что у Дани с детства проблемы со слухом — но это совершенно не мешает ему жить. Даня увлёкся программами по проектированию около трёх лет назад — как только родители подарили 3D-принтер.

«Кисть руки для манипулятора я тоже сделал в этой программе и напечатал на 3D-принтере», — рассказал мальчик.

Манипулятор подойдёт для людей, у которых нет одной руки. Он крепится на здоровую руку и дублирует траекторию её движения. Это позволяет управлять искусственной кистью, с помощью чего человек сумеет выполнять самые простые действия — взять вилку или ложку, захватить с собой на прогулку сумку.

Себестоимость изобретённого Даней манипулятора составляет всего 4 тыс. рублей, тогда как функциональные протезы стоят сотни тысяч рублей.

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