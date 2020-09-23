Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Белое море для проведения учений

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Фрегат «Адмирал Горшков», находящийся на испытаниях нового типа ракетного оружия, вышел в Белое море для отработки задач по боевой подготовке. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота.

«Экипаж фрегата под командованием капитана 1-го ранга Игоря Крохмаля проведёт учение по радиационной, химической и биологической защите на ходу корабля в море в условиях условного химического заражения с выполнением полной герметизации корпуса, подключением фильтровентиляционных установок и применением системы универсальной водяной защиты», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что моряки отработают действия по специальной обработке поверхностей корабля при условии применения противником оружия массового поражения.

Также сообщается, что экипаж фрегата проведёт отработку действий при условном поступлении воды внутрь корпуса, а также при условном возгорании.

Ранее Арктическая группировка Северного флота впервые провела высадку морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

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