Северный флот провёл учения по высадке десанта на побережье Чукотки

Короткая ссылка
Арктическая группировка Северного флота впервые провела высадку морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова.
Северный флот провёл учения по высадке десанта на побережье Чукотки
  • РИА Новости

«Сегодня арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке морского десанта на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

20 сентября отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота перешёл Беринговым проливом из Северного Ледовитого океана в Тихий.

«Впервые высадка морского десанта была осуществлена на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Мурманском морпехи прошли воздушно-десантную подготовку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить