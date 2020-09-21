Северный флот провёл учения по высадке десанта на побережье Чукотки
- РИА Новости
«Сегодня арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке морского десанта на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.
20 сентября отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота перешёл Беринговым проливом из Северного Ледовитого океана в Тихий.
«Впервые высадка морского десанта была осуществлена на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Мурманском морпехи прошли воздушно-десантную подготовку.