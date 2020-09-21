Северный флот провёл учения по высадке десанта на побережье Чукотки

Арктическая группировка Северного флота впервые провела высадку морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

«Сегодня арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке морского десанта на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

20 сентября отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота перешёл Беринговым проливом из Северного Ледовитого океана в Тихий.

«Впервые высадка морского десанта была осуществлена на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Мурманском морпехи прошли воздушно-десантную подготовку.