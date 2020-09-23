Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.

Об этом сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Иск историка Соколова касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Он также подан к ООО «ГПМ Развлекательное телевидение».

Соколов просит признать не соответствующими действительности и опровергнуть сведения из фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» на видеоплатформе Premier.

Истец также требует удалить фильм и взыскать с ответчиков по 1000 рублей компенсации за моральный ущерб.

Ранее суд продлил арест историку Соколову до 23 декабря.

В июле Соколов назвал клеветой сообщения о жестоком избиении им другой молодой сожительницы в 2008 году.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.