В Петербурге брат убитой аспирантки дал показания по делу историка Соколова

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге брат убитой аспирантки дал показания по делу историка Олега Соколова.
В Петербурге брат убитой аспирантки дал показания по делу историка Соколова
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные судебного ведомства.

После признания брата Анастасии Ещенко потерпевшим он (Сергей Ещенко) рассказал всё, что знает об отношениях своей убитой сестры и о последнем разговоре с ней.

По словам брата, Анастасия подозревала, что доцент изменяет ей со своей бывшей женой.

В ночь на 8 ноября 2019 года девушка во время ссоры выбегала из квартиры историка и звонила своему брату Сергею.

Анастасия сказала ему по телефону о ссоре, а позже, когда он перезвонил, она уже сообщила, что помирилась с возлюбленным и вернулась домой.

По версии следствия, через несколько часов Соколов застрелил её и стал избавляться от тела.

Брат Анастасии был допрошен по видеосвязи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить