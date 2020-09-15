В Петербурге брат убитой аспирантки дал показания по делу историка Соколова

В Санкт-Петербурге брат убитой аспирантки дал показания по делу историка Олега Соколова.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные судебного ведомства.

После признания брата Анастасии Ещенко потерпевшим он (Сергей Ещенко) рассказал всё, что знает об отношениях своей убитой сестры и о последнем разговоре с ней.

По словам брата, Анастасия подозревала, что доцент изменяет ей со своей бывшей женой.

В ночь на 8 ноября 2019 года девушка во время ссоры выбегала из квартиры историка и звонила своему брату Сергею.

Анастасия сказала ему по телефону о ссоре, а позже, когда он перезвонил, она уже сообщила, что помирилась с возлюбленным и вернулась домой.

По версии следствия, через несколько часов Соколов застрелил её и стал избавляться от тела.

Брат Анастасии был допрошен по видеосвязи.