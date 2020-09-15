В Петербурге брат убитой аспирантки дал показания по делу историка Соколова
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные судебного ведомства.
После признания брата Анастасии Ещенко потерпевшим он (Сергей Ещенко) рассказал всё, что знает об отношениях своей убитой сестры и о последнем разговоре с ней.
По словам брата, Анастасия подозревала, что доцент изменяет ей со своей бывшей женой.
В ночь на 8 ноября 2019 года девушка во время ссоры выбегала из квартиры историка и звонила своему брату Сергею.
Анастасия сказала ему по телефону о ссоре, а позже, когда он перезвонил, она уже сообщила, что помирилась с возлюбленным и вернулась домой.
По версии следствия, через несколько часов Соколов застрелил её и стал избавляться от тела.
Брат Анастасии был допрошен по видеосвязи.