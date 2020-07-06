В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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В суде огласили переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко.
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
  • РИА Новости

Об этом информирует «Петербургский дневник».

По словам судьи, изучены два телефона, два ноутбука и системный блок.

Подробно зачитаны сообщения, которые Ещенко отправляла Соколову. Из них следует, что отношения испортились ещё в июле 2019 года.

Также оглашена другая переписка историка, в том числе с бывшей супругой.

Ранее суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

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