Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

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Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
  • РИА Новости

«Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов города.

Защита указывала в жалобе, что просит изменить меру пресечения на домашний арест из-за ситуации с коронавирусом.

По словам адвоката Александра Почуева, как пишет kp.ru, «чудес от этого заседания никто и не ожидал».

Он добавил, что Соколов участвовал в заседании по видеосвязи.

5 апреля обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Олег Соколов был этапирован из Москвы в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербург.

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