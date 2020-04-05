Обвиняемый в убийстве историк Соколов этапирован в «Кресты»

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Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов этапирован из Москвы в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербург.
Обвиняемый в убийстве историк Соколов этапирован в «Кресты»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Историк Соколов около 11 часов сегодня прибыл в СИЗО №1 «Кресты». Он помещён на карантин, и в ближайшее время защита будет добиваться свидания с ним», — приводит РИА Новости слова его адвоката Александра Почуева.

27 марта Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение удовлетворить ходатайство следствия и продлить историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве, срок содержания под стражей до 23 сентября.

По данным следствия, доцент Соколов застрелил аспирантку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке в Санкт-Петербурге. Обвиняемый признал вину. В ноябре 2019 года суд поместил его под арест.

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