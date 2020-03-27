Суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение удовлетворить ходатайство следствия и продлить историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве, срок содержания под стражей до 23 сентября.

«Суд постановил меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 23 сентября 2020 года», — приводит ТАСС слова судьи Юлии Максименко.

Отмечается, что рассмотрение дела по существу назначили на 9 апреля.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения его подзащитному на не связанную с содержанием в следственном изоляторе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке в Санкт-Петербурге.

Обвиняемый признал вину. В ноябре 2019 года суд поместил его под арест.