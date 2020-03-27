Защита историка Соколова попросит о замене ареста из-за коронавируса
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с коронавирусом», — цитирует его ТАСС.
По словам адвоката, нахождение в СИЗО может представлять опасность для здоровья Соколова.
Почуев добавил, что у его подзащитного «престарелые родители, они требуют постоянного ухода».
Ранее дело историка Соколова поступило в суд.
По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке в Санкт-Петербурге.
Обвиняемый признал вину. В ноябре 2019 года суд поместил его под арест.