Защита историка Соколова попросит о замене ареста из-за коронавируса

Адвокат историка Олега Соколова обвиняемого в убийстве, Александр Почуев сообщил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения его подзащитному на несвязанную с содержанием в следственном изоляторе из-за ситуации с коронавирусом.

«Намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

По словам адвоката, нахождение в СИЗО может представлять опасность для здоровья Соколова.

Почуев добавил, что у его подзащитного «престарелые родители, они требуют постоянного ухода».

Ранее дело историка Соколова поступило в суд.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке в Санкт-Петербурге.

Обвиняемый признал вину. В ноябре 2019 года суд поместил его под арест.