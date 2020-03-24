Дело историка Соколова поступило в суд

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Дело историка Соколова поступило в суд
  • РИА Новости

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов, материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу. Согласно ему, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».

11 ноября суд арестовал 63-летнего историка. Обвиняемый признал свою вину.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

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