Дело историка Соколова поступило в суд
- РИА Новости
Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов, материалы переданы судье, к производству пока не приняты.
Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу. Согласно ему, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».
11 ноября суд арестовал 63-летнего историка. Обвиняемый признал свою вину.
По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке.