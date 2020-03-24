Дело историка Соколова поступило в суд

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов, материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу. Согласно ему, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».

11 ноября суд арестовал 63-летнего историка. Обвиняемый признал свою вину.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке.