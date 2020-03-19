Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколова
- РИА Новости
«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено», — цитирует юриста ТАСС.
По его словам, также не подтверждены «ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв».
Согласно заключению, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела.
11 ноября суд арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.
По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.