Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколова

Короткая ссылка
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколова
  • РИА Новости

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, также не подтверждены «ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв».

Согласно заключению, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела.

11 ноября суд арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить