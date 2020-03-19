Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, также не подтверждены «ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв».

Согласно заключению, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела.

11 ноября суд арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку, затем расчленил её тело и попытался утопить останки в реке Мойке.