СК завершил расследование дела историка Соколова

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Завершено расследование уголовного дела в отношении доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.
СК завершил расследование дела историка Соколова
  • РИА Новости

По данным следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.

Он признал свою вину. Как отмечается, следствие собрало достаточную доказательственную базу, и теперь дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

3 марта адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Соколова, заявил, что следствие по делу историка завершено.

В конце февраля адвокат сообщил, что Соколову также предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении оружия

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