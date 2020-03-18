СК завершил расследование дела историка Соколова
- РИА Новости
По данным следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.
Он признал свою вину. Как отмечается, следствие собрало достаточную доказательственную базу, и теперь дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
3 марта адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Соколова, заявил, что следствие по делу историка завершено.
В конце февраля адвокат сообщил, что Соколову также предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении оружия.