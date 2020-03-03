Следствие по делу историка Соколова завершено

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Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы историка Олега Соколова, заявил, что следствие по делу его клиента завершено.
Следствие по делу историка Соколова завершено
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия в окончательной редакции.

«Вчера предъявлено окончательное обвинение Соколову Олегу Валерьевичу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК России, о чём ему в моём присутствии было объявлено в СИЗО №2 Москвы. Вину историк по-прежнему признаёт и раскаивается», — сказал юрист.

Защита намерена приступить к ознакомлению с делом на этой неделе. Почуев отметил, что в дальнейшем планирует заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Соколов останется в СИЗО в Москве ориентировочно до середины апреля — до окончания следственных действий.

В конце января Соколову провели психиатрическую экспертизу.

Утром 9 ноября 2019 года 63-летнего бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже суд арестовал его по обвинению в убийстве аспирантки. Соколов свою вину признал.

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