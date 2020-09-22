Эксперт оценил исследование о коронавирусе и лихорадке денге
- Reuters
«Это противоречит всем положениям иммунологической науки. Эти два вируса совершенно различные: коронавирус и вирус денге», — заявил Бутенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, вирусы денге вызывают однотипное заболевание, а COVID-19, вызвавший пандемию, относится к семейству coronaviridae.
Как пояснил эксперт, между представителями этих двух семейств отсутствуют антигенные связи, которые могут определять перекрёстные иммунологические реакции и обеспечивать защиту.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что коронавирус в России за последние сутки выявили у 6196 человек.