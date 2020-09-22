В Башкирии принят закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним

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Госсобрание Башкирии приняло закон, по которому продажа газовых зажигалок несовершеннолетним запрещена.
В Башкирии принят закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним
  • Pixabay

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Теперь несовершеннолетние не смогут приобрести ёмкости со сжиженным газом, включая зажигалки. Продавец может попросить паспорт при покупке в случае сомнения. Закон направлен на профилактику токсикомании среди детей. Позже планируется ввести штраф за продажу зажигалок лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

По словам председателя курултая Константина Толкачёва, при вдыхании углеводородного газа дети получают кратковременную эйфорию, что наносит вред здоровью. В тяжёлых случаях наступает летальный исход.

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